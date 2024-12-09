https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988104571.html
Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем
Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем - РИА Новости, 09.12.2024
Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:33
2024-12-09T10:33
2024-12-09T10:33
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владимир путин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант учёного, исследователя и организатора Вы посвятили благородной цели – сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества. Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа – огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству", - говорится в телеграмме. Кроме того, Путин пожелал Пиотровскому доброго здоровья и успехов.
https://ria.ru/20241207/piotrovskij-1987917604.html
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россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем
Путин поздравил генерального директора Эрмитажа Пиотровского с 80-летием