https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988104571.html

Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем

Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем - РИА Новости, 09.12.2024

Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:33

2024-12-09T10:33

2024-12-09T10:33

культура

россия

владимир путин

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149210/04/1492100473_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_018a1dfe8a4c1bb9fbc5c4125f48faf7.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант учёного, исследователя и организатора Вы посвятили благородной цели – сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества. Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа – огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству", - говорится в телеграмме. Кроме того, Путин пожелал Пиотровскому доброго здоровья и успехов.

https://ria.ru/20241207/piotrovskij-1987917604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж