https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1987758593.html

Биография Михаила Пиотровского

Биография Михаила Пиотровского - РИА Новости, 09.12.2024

Биография Михаила Пиотровского

Директор Государственного Эрмитажа, историк-востоковед, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армянская ССР, ныне –... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:11

2024-12-09T01:11

2024-12-09T01:11

справки

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

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Директор Государственного Эрмитажа, историк-востоковед, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армянская ССР, ныне – Армения). Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990), был выдающимся археологом, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.В 1967 году Михаил Пиотровский с отличием окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета (ныне – Санкт-Петербургский Государственный университет, СПбГУ). С 1965 по 1966 год стажировался в Каирском университете. Доктор исторических наук (1985).В 1967-1991 годах работал в ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР (ныне – Российской Академии наук, РАН).В 1973-1976 годах был переводчиком и преподавателем йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен (ныне Республика Йемен). Участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии, с 1983 года работал в советско-йеменской комплексной исторической экспедиции начальником отряда, а с 1989 по 1990 год – начальником экспедиции.Работы Пиотровского по арабской истории регулярно переводились на арабский язык. Он читал лекции во многих арабских университетах. В 1991 году Пиотровский был приглашен в Государственный Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе.В июле 1992 года постановлением правительства России Михаил Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа. Неоднократно переназначался. Последний раз – в сентябре 2022 года сроком на три года. За годы, что Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж, музей стал известен во всем мире благодаря активной популяризаторской деятельности и в первую очередь благодаря политике открытия филиалов Эрмитажа в разных странах мира.Михаил Пиотровский занимается преподавательской деятельностью. Он является профессором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом Восточного факультета СПбГУ и заведующим кафедрой Древнего Востока на данном факультете.Он также руководит кафедрой музейного дела и охраны памятников Института философии СПбГУ.Входит в состав Ученого совета СПбГУ и Попечительского совета СПбГУ. С 1997 года – член-корреспондент РАН, с 2016 года – академик РАН. С 2023 года - заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения РАН.Председатель Научного совета РАН "История мировой культуры".Академик (2001), член президиума Российской академии художеств.Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству (в 2001-2011 годах – заместитель председателя Совета).Президент Союза музеев России.Член совета Императорского Православного палестинского общества, Президент Всемирного клуба петербуржцев.Учредитель, председатель Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).Почетный доктор Казанского государственного университета (2011) и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (2010).Автор и ведущий телепрограммы "Мой Эрмитаж" на канале "Культура" (свыше 400 выпусков).Автор постоянной рубрики в "Санкт-Петербургских ведомостях".Главный редактор журнала "Христианский Восток".Сфера научных интересов Пиотровского – древняя и средневековая история Ближнего Востока, история Аравийского полуострова, Коран и ранняя история ислама, древнеаравийские надписи, эпические предания арабов, арабская рукописная книга, мусульманское искусство.Является автором свыше 500 научных работ, в том числе каталогов, изданий монографий, статей, книг. Среди них – серии статей по мусульманской мифологии в энциклопедии "Мифы народов мира", серия статей о пророке Мухаммаде и монографии: "Предание о химйаритском царе Асаде ал-Камиле" (1977, 1978, 1979), "Южная Аравия в раннее средневековье" (1985), "Йемен до ислама и в первые века хиджры" (1987), "Коранические сказания" (1991), "Ислам. Энциклопедический справочник" (1991), "Эрмитаж. Собрания и собиратели" (1997), "Земное Искусство – Небесная красота. Искусство Ислама" (2000), "О мусульманском искусстве" (2001), "Великие коллекции великого музея. Эрмитаж" (2003), "Эрмитаж" в серии "Великие музеи мира" (2003), "Исторические предания Корана" (2005), "Обретение двух святынь Футух аль-харамайн" (2011), "Ars Islamica: в честь Станислава Михайловича Прозорова" (2016), книги "Мой Эрмитаж" (на русском и английском языках), "От скифов до Кифера. 50 выставок за 25 лет" (2018) и другие.Михаил Пиотровский награжден российскими орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004), III (2009) и II степеней (2019),орденом Александра Невского (2014), орденом Дружбы (2016). Лауреат премии президента России в области литературы и искусства 2002 года, Государственной премий РФ в области литературы и искусства 2016 года за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.Имеет благодарности президента России (2020),правительства РФ (2023) и пр.Удостоен орденов ряда иностранных государств. Среди них – орден Королевского дома Оранских-Нассау (Нидерланды, 1996), Кавалер ордена Почетного Легиона (Франция, 1998), Офицер ордена Почетного легиона (2004), орден Полярной Звезды (Швеция, 1999), командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Италия, 1999), Великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", командорский крест ордена "За заслуги перед Республикой Польша" (2003), орден Восходящего солнца, Золотой и серебряной звезды (Япония, 2007), орден Короны (Бельгия, 2011), орден "Полярная звезда" (Монголия, 2021), орден Почета Султаната Оман (2023), орден Франциска Скорины (Белоруссия, 2014) и многие другие.Удостоен награды Международного научного центра Вудро Вильсона (США, 2009), ежегодной общественной премии "Золотой мост" (Италия, 2010).В 2011 году Пиотровскому было присвоено звание почетного гражданина Санкт- Петербурга.В 1997 году в честь отца и сына Бориса и Михаила Пиотровских Международный астрономический союз присвоил одной из открытых малых планет имя "Пиотровский".Михаил Пиотровский женат. Супруга – кандидат экономических наук, работала в Институте востоковедения. Дочь – Мария Пиотровская – возглавляла банк "Ренессанс Кредит", основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией.Сын – Борис Пиотровский – вице-губернатор Санкт- Петербурга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, михаил пиотровский, государственный эрмитаж