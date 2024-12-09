https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии

В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:21

2024-12-09T13:21

2024-12-09T13:22

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все случаи должны рассматриваться отдельно. Пескову задали вопрос, может ли Москва пересмотреть свое решение о возможном предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду по гуманитарным соображениям на фоне появляющихся кадров о том, что заключенные в сирийских тюрьмах якобы содержались в ужасных условиях. "Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос", - ответил Песков. Ранее в воскресенье телеканал Al-Jazeera сообщил, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, здоровье - общество, россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024