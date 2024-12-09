https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:21
2024-12-09T13:21
2024-12-09T13:22
в мире
здоровье - общество
россия
москва
сирия
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_01c1bd1b38888661554c7c6fa23c827d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все случаи должны рассматриваться отдельно. Пескову задали вопрос, может ли Москва пересмотреть свое решение о возможном предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду по гуманитарным соображениям на фоне появляющихся кадров о том, что заключенные в сирийских тюрьмах якобы содержались в ужасных условиях. "Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос", - ответил Песков. Ранее в воскресенье телеканал Al-Jazeera сообщил, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/putin-1988128970.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_7a1eada4fdc0337f345324f9287f8f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
Песков призвал не делать выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все случаи должны рассматриваться отдельно.
Пескову задали вопрос, может ли Москва пересмотреть свое решение о возможном предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду
по гуманитарным соображениям на фоне появляющихся кадров о том, что заключенные в сирийских тюрьмах якобы содержались в ужасных условиях.
"Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос", - ответил Песков
.
Ранее в воскресенье телеканал Al-Jazeera сообщил, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.