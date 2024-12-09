Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 09.12.2024 (обновлено: 13:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:21
2024-12-09T13:22
в мире
здоровье - общество
россия
москва
сирия
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_01c1bd1b38888661554c7c6fa23c827d.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все случаи должны рассматриваться отдельно. Пескову задали вопрос, может ли Москва пересмотреть свое решение о возможном предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду по гуманитарным соображениям на фоне появляющихся кадров о том, что заключенные в сирийских тюрьмах якобы содержались в ужасных условиях. "Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос", - ответил Песков. Ранее в воскресенье телеканал Al-Jazeera сообщил, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/putin-1988128970.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_7a1eada4fdc0337f345324f9287f8f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, москва, сирия, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии

Песков призвал не делать выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации с освобождением заключенных в Сирии, заявив, что все случаи должны рассматриваться отдельно.
Пескову задали вопрос, может ли Москва пересмотреть свое решение о возможном предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду по гуманитарным соображениям на фоне появляющихся кадров о том, что заключенные в сирийских тюрьмах якобы содержались в ужасных условиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
"Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос", - ответил Песков.
Ранее в воскресенье телеканал Al-Jazeera сообщил, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили всех заключенных.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом
Вчера, 12:38
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваСирияБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала