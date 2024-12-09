В Кремле назвали безопасность российских баз в Сирии важным вопросом
Песков назвал безопасность российских военных баз в Сирии очень важным вопросом
© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные Сирии
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Безопасность российских военных баз в Сирии является очень важным вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, это очень важный вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены безопасностью российских баз военных в Сирии.
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52