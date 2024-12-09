https://ria.ru/20241209/peskov-1988133993.html

В Кремле назвали безопасность российских баз в Сирии важным вопросом

В Кремле назвали безопасность российских баз в Сирии важным вопросом - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле назвали безопасность российских баз в Сирии важным вопросом

Безопасность российских военных баз в Сирии является очень важным вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

2024-12-09T12:49

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Безопасность российских военных баз в Сирии является очень важным вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется, это очень важный вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены безопасностью российских баз военных в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, россия, сирия, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024