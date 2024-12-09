Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/peskov-1988129614.html
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
Говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
в мире
сирия
россия
дмитрий песков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3a7ca5d531e0ef9246bd23c829249b36.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. -0-
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988019084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5baca369dab99b8a940a7d4075ea78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии

Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
В миреСирияРоссияДмитрий ПесковБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала