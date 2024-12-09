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Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
Говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. -0-
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в мире, сирия, россия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Песков ответил на вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными