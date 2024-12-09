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Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, пишут украинские СМИ
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, пишут украинские СМИ
Вандалы в городе Каменка, расположенном в Черкасской области на Украине, осквернили монумент русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:41
2024-12-09T22:41
2024-12-09T22:53
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вандалы в городе Каменка, расположенном в Черкасской области на Украине, осквернили монумент русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской, сообщает местное издание "Общественное. Черкассы". "В Каменке Черкасской области 9 декабря неизвестные облили красной краской памятник Пушкину, который месяц назад разрешил снести минкультуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам директора литературно-мемориального музея города Александра Мушта, этот памятник обливают уже пятый раз с 2022 года. Он отметил, что памятник "раскладывают по частям", неизвестные ранее украли "шпагу". Чиновник подчеркнул, что хотелось бы "цивилизованно перенести монумент" из публично пространства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
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в мире, украина, россия, каменка, александр пушкин, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Каменка, Александр Пушкин, Сергей Лавров
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, пишут украинские СМИ
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Каменке, облив его красной краской