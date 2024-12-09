https://ria.ru/20241209/ovz-1988162946.html

Федорищев поручил усовершенствовать программу о среде для людей с ОВЗ

Федорищев поручил усовершенствовать программу о среде для людей с ОВЗ - РИА Новости, 09.12.2024

Федорищев поручил усовершенствовать программу о среде для людей с ОВЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам межрегионального форума "Путевка в жизнь: от авторской идеи к устойчивым результатам" поручил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:11

2024-12-09T14:11

2024-12-09T14:11

самарская область

самара

вячеслав федорищев

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САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам межрегионального форума "Путевка в жизнь: от авторской идеи к устойчивым результатам" поручил подготовить изменения в госпрограмму о доступной среде для людей с ОВЗ, сообщила пресс-служба областного правительства. "Сегодня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло итоговое мероприятие шестого межрегионального форума "Путевка в жизнь: от авторской идеи к устойчивым результатам". По итогам форума глава региона дал поручение подготовить изменения в государственную программу "Доступная среда в Самарской области". Решено включить в нее мероприятия по организации безбарьерной среды, разработке механизма предоставления субсидий некоммерческим организациям на проведение паспортизации социально значимых объектов Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона. Кроме того, региональному минздраву поручили разработать "дорожную карту" по обеспечению доступности лечебно-профилактических учреждений. Важным вопросом также остается транспортировка маломобильных категорий граждан, которые проживают на верхних этажах многоквартирных домов. Исполняющему обязанности главы Самары Ивану Носкову поручили разработать и реализовать пилотный проект по этому направлению, в дальнейшем его планируется растиражировать на другие муниципалитеты. Администрация Самары также поможет общественной организации "Ассоциация Десница" отремонтировать кресла-коляски с электроприводом и привлечь к этой работе квалифицированных специалистов. "Во всей этой работе общественным организациям могут и должны помогать неравнодушные люди – волонтеры. Здесь мною поручено министерству молодежной политики организовать совместную работу с "Молодой Гвардией Единой России". Наш долг – сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенно заботливого отношения заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга", - подчеркнул губернатор Самарской области. Форум "Путевка в жизнь: от авторской идеи к устойчивым результатам" с 2019 года является межрегиональной экспертной площадкой для обсуждения и развития инклюзивных практик.

https://ria.ru/20241205/fedorischev-1987611722.html

https://ria.ru/20241204/samara-1987407662.html

самарская область

самара

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самарская область, самара, вячеслав федорищев