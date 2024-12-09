https://ria.ru/20241209/oppozitsiya-1988162579.html

В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией

В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией - РИА Новости, 09.12.2024

В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией

Сирии нужны хорошие отношения с Россией, заявил в эфире телеканала RT базирующийся в Стамбуле представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:17

2024-12-09T14:17

2024-12-09T15:10

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сирии нужны хорошие отношения с Россией, заявил в эфире телеканала RT базирующийся в Стамбуле представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда. "Я думаю, что <...> мы должны быть нацелены на хорошие отношения с Россией. <...> Я полагаю, что <...> это очень важно для обеих <...> стран", — подчеркнул он. Аль-Абда указал, что Сирии нужна помощь с восстановлением домов и инфраструктуры, возвращением в страну беженцев и перемещенных лиц. "Россия — это очень важный игрок в мире как на региональном, так и на международном уровнях", — подчеркнул он.По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html

https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html

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