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В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией
В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией - РИА Новости, 09.12.2024
В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией
Сирии нужны хорошие отношения с Россией, заявил в эфире телеканала RT базирующийся в Стамбуле представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:17
2024-12-09T14:17
2024-12-09T15:10
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сирии нужны хорошие отношения с Россией, заявил в эфире телеканала RT базирующийся в Стамбуле представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда. "Я думаю, что <...> мы должны быть нацелены на хорошие отношения с Россией. <...> Я полагаю, что <...> это очень важно для обеих <...> стран", — подчеркнул он. Аль-Абда указал, что Сирии нужна помощь с восстановлением домов и инфраструктуры, возвращением в страну беженцев и перемещенных лиц. "Россия — это очень важный игрок в мире как на региональном, так и на международном уровнях", — подчеркнул он.По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
В сирийской оппозиции заявили о важности хороших отношений с Россией
Представитель сирийской оппозиции аль-Абда назвал Россию важным игроком в мире