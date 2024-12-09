https://ria.ru/20241209/operatsiya-1988120050.html

В Москве впервые пришили сразу пять пальцев пациенту, получившему травму

В Москве впервые пришили сразу пять пальцев пациенту, получившему травму - РИА Новости, 09.12.2024

В Москве впервые пришили сразу пять пальцев пациенту, получившему травму

Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева спасли кисть пациента, пришив ему обратно пять пальцев, которые были ампутированы вследствие... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:47

2024-12-09T11:47

2024-12-09T11:48

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева спасли кисть пациента, пришив ему обратно пять пальцев, которые были ампутированы вследствие травмы на производстве, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "В стационар обратился мужчина 62 лет с травмой, полученной на производстве, - произошла ампутация пяти пальцев. В процессе операции был выполнен остеосинтез костей спицами, чтобы зафиксировать положение ампутированных пальцев, также были сшиты сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев. На микрохирургическом этапе были сшиты вены и артерии, обеспечивающие приток и отток крови в пальцах и восстановлены пальцевые нервы для возвращения чувствительности в пальцах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за время работы центра врачи-микрохирурги впервые пришили пять пальцев во время одной операции. "Несмотря на то, что реплантация ампутированных сегментов уже стала стандартной операцией для нашего отделения, мы в центре микрохирургии кисти сталкиваемся с таким случаем впервые, чтобы у пациента были ампутированы сразу пять пальцев. Это одна из самых долгих операций - в течение 14 часов две команды центра проводили реплантацию, восстанавливая поврежденные пальцы. Операция прошла успешно: все пальцы прижились полностью и без осложнений. Пациент выписан из отделения спустя неделю", - цитируют в сообщении руководителя центра микрохирургии кисти Георгия Назаряна. Уточняется, что пациенту предстоит длительная реабилитация в течение нескольких месяцев: в этот период он будет консультироваться с врачами-микрохирургами центра и кистевыми терапевтами по процессу дальнейшего заживления ран и последующему восстановлению функций пальцев и кисти.

https://ria.ru/20230911/palets-1895608460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, россия