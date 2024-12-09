Генсека ОПЕК готовятся переизбрать на второй срок, пишет Reuters
Reuters: ОПЕК готовится переизбрать генсека аль-Гайса на второй трехлетний срок
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ОПЕК готовится переизбрать генерального секретаря организации Хайсама аль-Гайса на второй трехлетний срок, сообщили агентству Рейтер источники.
"Организация стран-экспортеров нефти намерена переизбрать нынешнего генерального секретаря Хайсама аль-Гайса на второй трехлетний срок на виртуальном заседании 10 декабря", - пишет агентство со ссылкой на четырех делегатов.
Как ожидается, запланированная на вторник плановая встреча стран-участниц ОПЕК будет короткой и будет касаться только административных вопросов, рассказал агентству один из источников.
ОПЕК избрала кандидата от Кувейта Хайсама аль-Гайса новым генеральным секретарем в январе 2022 года со вступлением в должность 1 августа 2022 года сроком на три года.
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