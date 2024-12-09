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Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях

Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях - РИА Новости, 09.12.2024

Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях

Силы ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР) остаются на позициях в свете ситуации в Сирии, заявил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:10

2024-12-09T21:10

2024-12-09T21:10

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ООН, 9 дек - РИА Новости. Силы ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР) остаются на позициях в свете ситуации в Сирии, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Последняя информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, заключается в том, что ситуация остается спокойной, персонал СООННР остается на своих позициях, выполняя мандат", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. По итогам арабо-израильской "войны Судного дня" (октябрь 1973 года) было заключено сирийско-израильское соглашение о перемирии и разъединении войск. 31 мая 1974 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в соответствии с которой были созданы Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). С этого времени СООННР присутствуют в этом районе в целях поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и наблюдения за осуществлением соглашения о разъединении. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции. В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html

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