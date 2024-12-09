https://ria.ru/20241209/oon-1988275978.html
Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях
Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях - РИА Новости, 09.12.2024
Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях
Силы ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР) остаются на позициях в свете ситуации в Сирии, заявил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:10
2024-12-09T21:10
2024-12-09T21:10
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
стефан дюжаррик
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d8385e998077f62a7c6c6a7bfe902fa.jpg
ООН, 9 дек - РИА Новости. Силы ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР) остаются на позициях в свете ситуации в Сирии, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Последняя информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, заключается в том, что ситуация остается спокойной, персонал СООННР остается на своих позициях, выполняя мандат", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. По итогам арабо-израильской "войны Судного дня" (октябрь 1973 года) было заключено сирийско-израильское соглашение о перемирии и разъединении войск. 31 мая 1974 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в соответствии с которой были созданы Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). С этого времени СООННР присутствуют в этом районе в целях поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и наблюдения за осуществлением соглашения о разъединении. Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции. В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1988019841.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084114_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e77baaf65f1d291d5841a58bae85a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сирия, башар асад, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Стефан Дюжаррик, Биньямин Нетаньяху
Миротворцы ООН на Голанских высотах остаются на своих позициях
Дюжаррик: персонал СООННР на Голанских высотах остается на своих позициях
ООН, 9 дек - РИА Новости. Силы ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР) остаются на позициях в свете ситуации в Сирии, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Последняя информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, заключается в том, что ситуация остается спокойной, персонал СООННР остается на своих позициях, выполняя мандат", - сказал Дюжаррик
в ходе брифинга для журналистов.
По итогам арабо-израильской "войны Судного дня" (октябрь 1973 года) было заключено сирийско-израильское соглашение о перемирии и разъединении войск. 31 мая 1974 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в соответствии с которой были созданы Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). С этого времени СООННР присутствуют в этом районе в целях поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и наблюдения за осуществлением соглашения о разъединении.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами линии разграничения, созданной в 1973 году после Войны Судного дня.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после того, как Башар Асад
ушел с поста президента Сирии, а значительной частью страны завладели силы вооруженной оппозиции.
В воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.