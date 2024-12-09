https://ria.ru/20241209/odessa-1988199732.html
В Одессе сотрудники военкоматов кидают шипы под колеса автомобилей
В Одессе сотрудники военкоматов кидают шипы под колеса автомобилей - РИА Новости, 09.12.2024
В Одессе сотрудники военкоматов кидают шипы под колеса автомобилей
В Одессе представители военкоматов останавливают автомобили с помощью полос с металлическими шипами, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:17
2024-12-09T16:17
2024-12-09T16:17
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Одессе представители военкоматов останавливают автомобили с помощью полос с металлическими шипами, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью "ежей", заявляют очевидцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На опубликованном изданием видео очевидцы сообщают, что работники одесского военкомата пробили колеса автомобиля, в котором ехал мужчина с пожилой матерью, таким образом они пытались его мобилизовать. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 4 декабря заявлял, что на Украине действует силовая мобилизация, и пока не существует инструментов для ее искоренения. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987290801.html
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудники военкоматов кидают шипы под колеса автомобилей
В Одессе сотрудники ТЦК останавливают автомобили с помощью заградительных шипов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Одессе представители военкоматов останавливают автомобили с помощью полос с металлическими шипами, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе
сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) останавливают автомобили, пробивая колеса с помощью "ежей", заявляют очевидцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео очевидцы сообщают, что работники одесского военкомата пробили колеса автомобиля, в котором ехал мужчина с пожилой матерью, таким образом они пытались его мобилизовать.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
4 декабря заявлял, что на Украине действует силовая мобилизация, и пока не существует инструментов для ее искоренения.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.