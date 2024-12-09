https://ria.ru/20241209/obstrel-1988061921.html

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.12.2024

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T00:16

2024-12-09T00:16

2024-12-09T00:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 13 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 13 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов ранены восемь мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.

https://ria.ru/20241208/vojska-1988025233.html

https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк