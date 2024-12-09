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Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой - РИА Новости, 09.12.2024
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19:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/niderlandy-1988261449.html
Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой
Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой - РИА Новости, 09.12.2024
Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой
Министерство обороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Эстонией, сопроводили три российских... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:28
2024-12-09T19:28
в мире
эстония
нидерланды
балтийское море
нато
воздушно-космические силы россии
f-35
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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Эстонией, сопроводили три российских самолета, пролетавших над Балтийским морем. "Два нидерландских истребителя F-35, находящиеся в воздушном пространстве Эстонии, идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в прошлую пятницу", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в понедельник. Отмечается, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны ответственности НАТО. В декабре четыре истребителя F-35 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов начали патрулировать воздушное пространство НАТО на восточной границе в Эстонии. Их миссия продлится до 31 марта. В Минобороны при этом ранее всегда заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241203/istrebiteli-1987196230.html
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в мире, эстония, нидерланды, балтийское море, нато, воздушно-космические силы россии, f-35
В мире, Эстония, Нидерланды, Балтийское море, НАТО, Воздушно-космические силы России, F-35
Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой

МО Нидерландов: F-35 сопроводили три российских самолета над Балтийским морем

© ВикипедияИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Википедия
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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Эстонией, сопроводили три российских самолета, пролетавших над Балтийским морем.
"Два нидерландских истребителя F-35, находящиеся в воздушном пространстве Эстонии, идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в прошлую пятницу", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в понедельник.
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Отмечается, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.
В декабре четыре истребителя F-35 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов начали патрулировать воздушное пространство НАТО на восточной границе в Эстонии. Их миссия продлится до 31 марта.
В Минобороны при этом ранее всегда заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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В миреЭстонияНидерландыБалтийское мореНАТОВоздушно-космические силы РоссииF-35
 
 
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