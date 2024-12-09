https://ria.ru/20241209/niderlandy-1988261449.html

Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой

Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой - РИА Новости, 09.12.2024

Нидерландские F-35 сопроводили три российских самолета над Балтикой

Министерство обороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Эстонией, сопроводили три российских... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:28

2024-12-09T19:28

2024-12-09T19:28

в мире

эстония

нидерланды

балтийское море

нато

воздушно-космические силы россии

f-35

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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны Нидерландов утверждает, что их истребители F-35, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Эстонией, сопроводили три российских самолета, пролетавших над Балтийским морем. "Два нидерландских истребителя F-35, находящиеся в воздушном пространстве Эстонии, идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в прошлую пятницу", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в понедельник. Отмечается, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны ответственности НАТО. В декабре четыре истребителя F-35 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов начали патрулировать воздушное пространство НАТО на восточной границе в Эстонии. Их миссия продлится до 31 марта. В Минобороны при этом ранее всегда заявляли, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241203/istrebiteli-1987196230.html

https://ria.ru/20241022/samolet-1979367151.html

эстония

нидерланды

балтийское море

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в мире, эстония, нидерланды, балтийское море, нато, воздушно-космические силы россии, f-35