https://ria.ru/20241209/niderlandy-1988062655.html
В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль
В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль - РИА Новости, 09.12.2024
В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль
Внутренний пограничный контроль в понедельник начинает действовать в Нидерландах. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:29
2024-12-09T00:29
2024-12-09T00:29
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ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Внутренний пограничный контроль в понедельник начинает действовать в Нидерландах. Как сообщается на сайте королевской военной полиции, с 9 декабря в Нидерландах вводят временный пограничный контроль на внутренних границах, который будет действовать шесть месяцев. Такое решение было принято властями страны для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. Проверки могут осуществляться на любом пункте на границе с соседними Бельгией и Германией. Королевская военная полиция также будет проверять международные поезда, прибывающие из Шенгенской зоны. В аэропортах проверке будут подлежать только определенные рейсы, которые могут представлять риск с точки зрения нелегальной миграции и трансграничной преступности. В Нидерландах действуют примерно 840 пограничных пунктов. Профсоюз военной полиции Marver, как сообщала ранее газета Telegraaf, считает, что власти не смогут развернуть правоохранителей на каждом КПП из-за сильного сокращения персонала за последние 25 лет. По мнению профсоюза, военная полиция сможет выделить только около 50 человек для временного осуществления пограничного контроля, однако граница довольно длинная и требует присутствия дополнительных сотен пограничников. Для круглосуточного же обеспечения всех пограничных переходов потребовались бы тысячи сотрудников. В этой связи большинство проверок на границе с понедельника с большей вероятностью будут "мобильными", то есть без постоянного присутствия персонала. Правительство Нидерландов в конце октября - спустя несколько недель переговоров - договорилось о новых мерах по ужесточению миграционной политики. Среди таких мер - введение внутреннего пограничного контроля, отмена бессрочного вида на жительство для беженцев и его замена на трехлетний документ, возвращение сирийских беженцев в безопасные районы Сирии и отказ прибывающим из таких районов сирийцам в выдаче разрешения на проживание в Нидерландах, а также ускоренная депортация осужденных за уголовные преступления соискателей убежища.
https://ria.ru/20241208/polsha-1988059173.html
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в мире, нидерланды, бельгия, германия, шенгенская зона
В мире, Нидерланды, Бельгия, Германия, Шенгенская зона
В Нидерландах начинает действовать внутренний пограничный контроль
Внутренний пограничный контроль начинает действовать в Нидерландах
ГААГА, 9 дек - РИА Новости. Внутренний пограничный контроль в понедельник начинает действовать в Нидерландах.
Как сообщается на сайте королевской военной полиции, с 9 декабря в Нидерландах
вводят временный пограничный контроль на внутренних границах, который будет действовать шесть месяцев. Такое решение было принято властями страны для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.
Проверки могут осуществляться на любом пункте на границе с соседними Бельгией
и Германией
.
Королевская военная полиция также будет проверять международные поезда, прибывающие из Шенгенской зоны
. В аэропортах проверке будут подлежать только определенные рейсы, которые могут представлять риск с точки зрения нелегальной миграции и трансграничной преступности.
В Нидерландах действуют примерно 840 пограничных пунктов. Профсоюз военной полиции Marver, как сообщала ранее газета Telegraaf, считает, что власти не смогут развернуть правоохранителей на каждом КПП из-за сильного сокращения персонала за последние 25 лет.
По мнению профсоюза, военная полиция сможет выделить только около 50 человек для временного осуществления пограничного контроля, однако граница довольно длинная и требует присутствия дополнительных сотен пограничников. Для круглосуточного же обеспечения всех пограничных переходов потребовались бы тысячи сотрудников.
В этой связи большинство проверок на границе с понедельника с большей вероятностью будут "мобильными", то есть без постоянного присутствия персонала.
Правительство Нидерландов в конце октября - спустя несколько недель переговоров - договорилось о новых мерах по ужесточению миграционной политики. Среди таких мер - введение внутреннего пограничного контроля, отмена бессрочного вида на жительство для беженцев и его замена на трехлетний документ, возвращение сирийских беженцев в безопасные районы Сирии
и отказ прибывающим из таких районов сирийцам в выдаче разрешения на проживание в Нидерландах, а также ускоренная депортация осужденных за уголовные преступления соискателей убежища.