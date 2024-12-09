https://ria.ru/20241209/netanyakhu-1988287558.html

Нетаньяху заявил о желании разоблачить обвинения в свой адрес в суде

Нетаньяху заявил о желании разоблачить обвинения в свой адрес в суде - РИА Новости, 09.12.2024

Нетаньяху заявил о желании разоблачить обвинения в свой адрес в суде

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ждал восемь лет, чтобы рассказать правду и разоблачить "необоснованные обвинения" на слушаниях в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:43

2024-12-09T23:43

2024-12-09T23:43

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что ждал восемь лет, чтобы рассказать правду и разоблачить "необоснованные обвинения" на слушаниях в суде по уголовным делам, которые назначены на 10 декабря. На пресс-конференции с журналистами Нетаньяху отметил, что читал в средствах массовой информации о том, что он якобы стремится избежать суда. "Это я хочу избежать (суда - ред.)? Что за чушь. Восемь лет я ждал этого дня. Восемь лет я ждал, чтобы представить правду, ждал, чтобы наконец разоблачить необоснованные обвинения, выдвинутые против меня, и разоблачить метод жестокой охоты на ведьм ... преступления не было, вот его и придумали", - заявил премьер. По решению Иерусалимского окружного суда, слушания по уголовным делам с участием Нетаньяху должны начаться во вторник в здании окружного суда Тель-Авива. Согласно установленному судьями регламенту, премьер должны давать показания три раза в неделю по шесть часов в день. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Обвинения по трем делам были предъявлены еще в 2019 году. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

https://ria.ru/20241209/netanyakhu-1988277248.html

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технологии, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, в мире