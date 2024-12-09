https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

Эксперт пояснил, зачем бандеровцы помогали нацистам в геноциде

Эксперт пояснил, зачем бандеровцы помогали нацистам в геноциде - РИА Новости, 09.12.2024

Эксперт пояснил, зачем бандеровцы помогали нацистам в геноциде

Головорезы из числа украинских националистов специально шли служить гитлеровцам, чтобы, получив кровавый опыт массовых убийств мирных советских граждан во время РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:31

2024-12-09T16:31

2024-12-09T16:31

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россия

украина

бердичев

степан бандера

украинская повстанческая армия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Головорезы из числа украинских националистов специально шли служить гитлеровцам, чтобы, получив кровавый опыт массовых убийств мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны, затем стать основой "Украинской повстанческой армии"* (УПА)*, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев. В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. ФСБ России обнародовала новые факты об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Сейчас впервые опубликованы документы из Центрального архива ФСБ о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка, который, находясь на оккупированной Украине, занимался массовыми убийствами мирных советских граждан. В частности, обнародованы протоколы допросов полицейского этого батальона Вальтера Шварце, впоследствии расстрелянного по приговору советского трибунала за свои злодеяния. Шварце в числе прочего рассказал, что участвовал в расстреле еврейского населения города Бердичева в конце ноября 1941 года. "Из показаний Вальтера Шварце следует, что самое активное участие в уничтожении евреев в Бердичеве, а речь здесь, скорее всего, идет об акции от 3-го ноября (а не 28-го, как указал фигурант дела) 1941 года, принимала участие вспомогательная украинская полиция. Известно, что в этот день было окончательно ликвидировано Бердичевское еврейское гетто. Жертвами расстрела считаются около 2 тысяч узников", - сказал Матвеев. Как рассказал Шварце на допросе, украинские полицейские были задействованы практически на всех этапах экзекуции: конвоирования евреев, оцепления места казни, непосредственно самого расстрела, укладки тел в общей могиле и ее закапывания. "Надо сказать, что после несанкционированной немецкими властями наглой выходки "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры по провозглашению в оккупированном вермахтом городе Львове 30 июня 1941 года силами "походной группы" во главе с Ярославом Стецько так называемого независимого "Украинского государства" с "правительством", в основном сформированном из членов ОУН(б), отношение высшего руководства рейха к украинским националистам резко изменилось в худшую для них сторону", - отметил Матвеев. Политическое руководство гитлеровской партии НСДАП отвергало любую форму украинской государственности, рассматривая Украину лишь как плодородную землю для немецкой колонизации, добавил эксперт. "Поэтому "сговор украинских самостийников" был быстро ликвидирован, а его организаторы и лидеры Степан Бандера и Ярослав Стецько быстро отправились сначала в центральную берлинскую тюрьму, а потом в концлагерь Заксенхаузен, где они содержались до осени 1944 года", - сказал Матвеев. "Перейдя в подполье по отношению к германским оккупационным властям, руководство ОУН(б), тем не менее, с осени 1941 года, стало направлять усилия на пополнение своими сторонниками украинской вспомогательной полиции, причем как на западе, так и на востоке Украины", - добавил эксперт. "По замыслу националистов-бандеровцев, их добровольцы должны были пройти в немецких полицейских органах качественную военную подготовку, получить личное оружие и боеприпасы, чтобы потом дезертировать. Что, собственно, и произошло весной 1943 года, как раз после Сталинградской битвы, когда перспектива победы Германии в войне стала призрачной. В этот период несколько тысяч дезертиров из подразделений украинской полиции отправились прямиком в леса. Хорошо натренированные головорезы, в том числе в акциях по массовому уничтожению евреев по типу бердичевской, они стали основой для формировавшейся "Украинской повстанческой армии"* (УПА*)", - пояснил Матвеев. Ранее были обнародованы многочисленные архивные документы ФСБ, доказывающие активное участие украинских националистов, служивших гитлеровцам, в геноциде советского народа.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20240823/sud-1967919282.html

https://ria.ru/20240622/raskopki-1954690322.html

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