https://ria.ru/20241209/naryshkin-1988165275.html

Нарышкин назвал главной задачей в Сирии обеспечение безопасности россиян

Нарышкин назвал главной задачей в Сирии обеспечение безопасности россиян - РИА Новости, 09.12.2024

Нарышкин назвал главной задачей в Сирии обеспечение безопасности россиян

Обеспечение безопасности россиян, которые находятся в Сирии, является сейчас главной задачей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:14

2024-12-09T14:14

2024-12-09T14:14

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обеспечение безопасности россиян, которые находятся в Сирии, является сейчас главной задачей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Это, конечно, сейчас прежде всего главная задача - обеспечить безопасность наших людей", - сказал Нарышкин журналистам, говоря о ситуации в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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в мире, россия, сирия, сергей нарышкин, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024