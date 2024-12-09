Командир отряда "Аксай" посмертно награжден званием Героя России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В День Героев Отечества Владимир Путин передал медаль "Золотая Звезда" Елене Гавриленко – вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда "Аксай" Владимира Гавриленко.
Награда присвоена указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга посмертно.
Владимир Гавриленко – командир казачьего разведывательного отряда "Аксай" казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Дон" имени архангела Михаила, атаман Константиновского хуторского казачьего общества Кубанского казачьего войска. В ходе выполнения боевого задания на Кинбурнской косе отряд попал под обстрел вражеских РСЗО. Гавриленко выводил личный состав из-под обстрела, оказывал медицинскую помощь раненым, организовывал эвакуацию. Погиб при выполнении воинского долга.
© РИА Новости / Алексей МайшевПрезидент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России вдове добровольца Владимира Гавриленко Елене Гавриленко на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
Президент РФ Владимир Путин вручает медаль "Золотая Звезда" Героя России вдове добровольца Владимира Гавриленко Елене Гавриленко на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.
Это десятый казак, награжденный медалью "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, четвертый – посмертно.
"Он настоящий патриот своей Родины. Звезда нашла своего героя. Для всех он был примером. Был, есть и будет. И всегда останется в наших сердцах и нашей памяти. Вечная память герою и всем тем, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее", – заявила в ходе церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вдова бойца Елена Гавриленко.