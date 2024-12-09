https://ria.ru/20241209/nagrazhdenie-1988165836.html

Командир отряда "Аксай" посмертно награжден званием Героя России

Командир отряда "Аксай" посмертно награжден званием Героя России - РИА Новости, 09.12.2024

Командир отряда "Аксай" посмертно награжден званием Героя России

В День Героев Отечества Владимир Путин передал медаль "Золотая Звезда" Елене Гавриленко – вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:25

2024-12-09T14:25

2024-12-09T15:33

российское казачество

владимир путин

российское казачество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В День Героев Отечества Владимир Путин передал медаль "Золотая Звезда" Елене Гавриленко – вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда "Аксай" Владимира Гавриленко.Награда присвоена указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга посмертно.Владимир Гавриленко – командир казачьего разведывательного отряда "Аксай" казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Дон" имени архангела Михаила, атаман Константиновского хуторского казачьего общества Кубанского казачьего войска. В ходе выполнения боевого задания на Кинбурнской косе отряд попал под обстрел вражеских РСЗО. Гавриленко выводил личный состав из-под обстрела, оказывал медицинскую помощь раненым, организовывал эвакуацию. Погиб при выполнении воинского долга.Это десятый казак, награжденный медалью "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, четвертый – посмертно."Он настоящий патриот своей Родины. Звезда нашла своего героя. Для всех он был примером. Был, есть и будет. И всегда останется в наших сердцах и нашей памяти. Вечная память герою и всем тем, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее", – заявила в ходе церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вдова бойца Елена Гавриленко.

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

владимир путин, российское казачество