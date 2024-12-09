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"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
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06:47 09.12.2024 (обновлено: 07:43 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/nagrazhdenie-1988074928.html
"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле
"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле
Один из самых результативных операторов БПЛА группировки войск "Запад", командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев, получивший лично из рук президента... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:47
2024-12-09T07:43
россия
москва
владимир путин
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Один из самых результативных операторов БПЛА группировки войск "Запад", командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев, получивший лично из рук президента Владимира Путина "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации, признался РИА Новости, что на церемонии ему было гораздо страшнее, чем на передовой. "Я даже не знал об этом, что меня подали на Героя России, что мне будут вручать его, либо еще что-то. Я каждый день выполнял свой долг, и каждый день были какие-то результаты. Можно сказать, что я был постоянно на "передке" (передовых позициях – ред.). "Двадцать четыре на семь" я работал, не покладая рук. Просто не выходил оттуда и выполнял свой долг ... Мне сказали уже ближе к тому, когда мне надо было прибыть в Кремль, восемь дней, мне сказали - все, тебя награждают Героем России. Я такой подумал, как Героем России? Передовая же, куда я уеду?", - рассказал Поташев. Со слов лейтенанта Поташева, он изначально даже толком не понимал, какой высокой наградой его хотят наградить и что вручать будет лично президент. Боец рассказал, что на самой церемонии очень сильно переживал. "В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке (передовые позиции - ред.). У меня потели руки, потели ноги. Я сам не понимал, что происходит. &lt;...&gt; Я доложился как надо. Он (президент Российской Федерации - ред.) мне вешает медаль, звезду Героя России. Пожал мне руку, и у меня все отлегло. Просто все на душе легче стало", - рассказал Поташев о самой церемонии награждения. Боец специализируется на уничтожении противника при помощи БПЛА со сбросами. Он уточнил, что награду он получил не за какой-то отдельный подвиг, а за ежедневное выполнение боевых задач по уничтожению противника. На его счету более 2 тысяч подтвержденных уничтоженных целей, в том числе несколько десятков единиц боевой техники противника и, по данным группировки войск "Запад", он является одним из самых результативных операторов БПЛА группировки. На данный момент Герой Российской Федерации не только продолжает выполнять задачи на передовых позициях, но и активно обучает бойцов подразделения. Девятого декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
https://ria.ru/20240912/voennyy-1972394514.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987617535.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
"Было страшнее, чем на передовой": Герой России описал награждение в Кремле

Герой России Поташев: на церемонии в Кремле было страшнее, чем на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Один из самых результативных операторов БПЛА группировки войск "Запад", командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев, получивший лично из рук президента Владимира Путина "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации, признался РИА Новости, что на церемонии ему было гораздо страшнее, чем на передовой.
"Я даже не знал об этом, что меня подали на Героя России, что мне будут вручать его, либо еще что-то. Я каждый день выполнял свой долг, и каждый день были какие-то результаты. Можно сказать, что я был постоянно на "передке" (передовых позициях – ред.). "Двадцать четыре на семь" я работал, не покладая рук. Просто не выходил оттуда и выполнял свой долг ... Мне сказали уже ближе к тому, когда мне надо было прибыть в Кремль, восемь дней, мне сказали - все, тебя награждают Героем России. Я такой подумал, как Героем России? Передовая же, куда я уеду?", - рассказал Поташев.
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Со слов лейтенанта Поташева, он изначально даже толком не понимал, какой высокой наградой его хотят наградить и что вручать будет лично президент. Боец рассказал, что на самой церемонии очень сильно переживал.
"В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке (передовые позиции - ред.). У меня потели руки, потели ноги. Я сам не понимал, что происходит. <...> Я доложился как надо. Он (президент Российской Федерации - ред.) мне вешает медаль, звезду Героя России. Пожал мне руку, и у меня все отлегло. Просто все на душе легче стало", - рассказал Поташев о самой церемонии награждения.
Боец специализируется на уничтожении противника при помощи БПЛА со сбросами. Он уточнил, что награду он получил не за какой-то отдельный подвиг, а за ежедневное выполнение боевых задач по уничтожению противника. На его счету более 2 тысяч подтвержденных уничтоженных целей, в том числе несколько десятков единиц боевой техники противника и, по данным группировки войск "Запад", он является одним из самых результативных операторов БПЛА группировки. На данный момент Герой Российской Федерации не только продолжает выполнять задачи на передовых позициях, но и активно обучает бойцов подразделения.
Девятого декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
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