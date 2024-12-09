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Более 90 человек удостоили награды Героев ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 09.12.2024
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19:06 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/nagrady-1988255883.html
Более 90 человек удостоили награды Героев ДНР, сообщил Пушилин
Более 90 человек удостоили награды Героев ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 09.12.2024
Более 90 человек удостоили награды Героев ДНР, сообщил Пушилин
Более 90 человек удостоены награды Героев ДНР, три военнослужащих получили эту награду в День Героев Отечества, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:06
2024-12-09T19:06
донецкая народная республика
денис пушилин
религиозные праздники
общество
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Более 90 человек удостоены награды Героев ДНР, три военнослужащих получили эту награду в День Героев Отечества, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что в понедельник, в День Героев Отечества, вручил трем военнослужащим золотую звезду Героя ДНР за их подвиги. "Сегодня, в День Героев Отечества, мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, а также Героев Донецкой Народной Республики. Этой высшей награды нашей республики удостоены более 90 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что каждый мужественный поступок военнослужащих приближает победу, страна гордится героями, а молодежь на них равняется. "Поздравляю всех Героев Отечества с праздником! И с удовольствием передаю благодарность от жителей Донецкой Народной Республики", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20241208/putin-1987978537.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, религиозные праздники, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Религиозные праздники, Общество
Более 90 человек удостоили награды Героев ДНР, сообщил Пушилин

Пушилин: более 90 человек удостоены награды Героев ДНР в День Героев Отечества

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Более 90 человек удостоены награды Героев ДНР, три военнослужащих получили эту награду в День Героев Отечества, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он рассказал, что в понедельник, в День Героев Отечества, вручил трем военнослужащим золотую звезду Героя ДНР за их подвиги.
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8 декабря, 10:33
"Сегодня, в День Героев Отечества, мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, а также Героев Донецкой Народной Республики. Этой высшей награды нашей республики удостоены более 90 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что каждый мужественный поступок военнослужащих приближает победу, страна гордится героями, а молодежь на них равняется.
"Поздравляю всех Героев Отечества с праздником! И с удовольствием передаю благодарность от жителей Донецкой Народной Республики", - добавил Пушилин.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРелигиозные праздникиОбщество
 
 
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