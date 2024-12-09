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СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана
СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана - РИА Новости, 09.12.2024
СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана
СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу в отношении наемника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в преступлениях в Курской области, он объявлен РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:48
2024-12-09T15:48
2024-12-09T17:22
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу в отношении наемника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в преступлениях в Курской области, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вертмана. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении теракта на территории Курской области в начале сентября 2024 года", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что Вертман заочно арестован. "Он объявлен в международный розыск", - добавили в СК.В ведомстве подчеркнули, что следователи допросили свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы и собрали неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину фигуранта.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, В мире
СК завершил расследование дела наемника ВСУ из США Вертмана
СК расследовал преступления американского наемника Вертмана в Курской области