https://ria.ru/20241209/moskva-1988238361.html

Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы

Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы - РИА Новости, 09.12.2024

Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о колебании температуры воздуха в понедельник, которое может способствовать... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:14

2024-12-09T09:14

2024-12-09T18:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136819/28/1368192835_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_2ec2b5a424a264409499975428a0ce10.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о колебании температуры воздуха в понедельник, которое может способствовать образованию гололедицы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается колебание температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241209/biryukov-1988158888.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва