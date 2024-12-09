https://ria.ru/20241209/moskva-1988238361.html
Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы
Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы - РИА Новости, 09.12.2024
Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о колебании температуры воздуха в понедельник, которое может способствовать... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:14
2024-12-09T09:14
2024-12-09T18:19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о колебании температуры воздуха в понедельник, которое может способствовать образованию гололедицы. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается колебание температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - уточняется в сообщении.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Жителей Москвы предупредили о возможном образовании гололедицы
Комплекс горхозяйства Москвы предупреждает о возможном образовании гололедицы
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о колебании температуры воздуха в понедельник, которое может способствовать образованию гололедицы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается колебание температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - уточняется в сообщении.