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Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 09.12.2024
Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственном здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, идет разбор завалов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:26
2024-12-09T15:26
2024-12-09T15:36
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, идет разбор завалов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании в малярном цеху на улице Буракова на площади порядка 150 квадратных метров. По данным ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники. "Пожар в малярном цеху локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели проводят разбор завалов из сгоревших конструкций.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали на 150 квадратах