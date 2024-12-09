https://ria.ru/20241209/moskva-1988189992.html

Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 09.12.2024

Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в производственном здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, идет разбор завалов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:26

2024-12-09T15:26

2024-12-09T15:36

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, идет разбор завалов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о возгорании в малярном цеху на улице Буракова на площади порядка 150 квадратных метров. По данным ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники. "Пожар в малярном цеху локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели проводят разбор завалов из сгоревших конструкций.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943577519.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)