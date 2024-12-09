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На востоке Москвы загорелось производственное здание - РИА Новости, 09.12.2024
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15:12 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/moskva-1988184734.html
На востоке Москвы загорелось производственное здание
На востоке Москвы загорелось производственное здание - РИА Новости, 09.12.2024
На востоке Москвы загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось на площади порядка 150 квадратных метров на востоке Москвы, идет эвакуация, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:12
2024-12-09T15:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 150 квадратных метров на востоке Москвы, идет эвакуация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Происходит загорание в малярном цеху на площади 150 квадратных метров, людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Буракова поступило в 14.20. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на первом этаже здания в малярном цеху и покрасочной камере. К тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы загорелось производственное здание

На востоке Москвы загорелось производственное здание на площади 150 квадратов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 150 квадратных метров на востоке Москвы, идет эвакуация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит загорание в малярном цеху на площади 150 квадратных метров, людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Буракова поступило в 14.20. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на первом этаже здания в малярном цеху и покрасочной камере. К тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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