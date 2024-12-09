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Фасады 18 московских домов покрасили в оттенки зеленого
Фасады 18 московских домов покрасили в оттенки зеленого - РИА Новости, 09.12.2024
Фасады 18 московских домов покрасили в оттенки зеленого
Фасады 18 домов в Москве покрасили в 2024 году в оттенки зеленого в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:44
2024-12-09T09:44
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фасады 18 домов в Москве покрасили в 2024 году в оттенки зеленого в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Фасады столичных домов имеют самые разнообразные оттенки. На московских улицах встречаются здания зеленого цвета начала прошлого века и советского периода. В уходящем году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в оттенки зеленого покрасили фасады 18 столичных домов", - говорится в тексте. Уточняется, что специалисты привели в порядок фасады, входы и лоджии, а также обновили инженерные системы. Они завершили работы в шестнадцатиэтажном здании на Мартеновской улице. Помимо того, специалисты покрасили в зеленый цвет дом в Армянском переулке, известный как доходный дом Абамелек-Лазаревой. Также работы завершились в доме, который находится в проезде Карамзина.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Фасады 18 московских домов покрасили в оттенки зеленого
Фасады 18 московских домов покрасили в оттенки зеленого в 2024 году
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фасады 18 домов в Москве покрасили в 2024 году в оттенки зеленого в рамках программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Фасады столичных домов имеют самые разнообразные оттенки. На московских улицах встречаются здания зеленого цвета начала прошлого века и советского периода. В уходящем году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в оттенки зеленого покрасили фасады 18 столичных домов", - говорится в тексте.
Уточняется, что специалисты привели в порядок фасады, входы и лоджии, а также обновили инженерные системы. Они завершили работы в шестнадцатиэтажном здании на Мартеновской улице. Помимо того, специалисты покрасили в зеленый цвет дом в Армянском переулке, известный как доходный дом Абамелек-Лазаревой. Также работы завершились в доме, который находится в проезде Карамзина.