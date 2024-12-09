https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988102034.html

Москалькова рассказала о работе по возвращению без вести пропавших курян

Москалькова рассказала о работе по возвращению без вести пропавших курян - РИА Новости, 09.12.2024

Москалькова рассказала о работе по возвращению без вести пропавших курян

Удалось установить судьбу некоторых пропавших без вести жителей Курской области, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:26

2024-12-09T10:26

2024-12-09T13:52

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

татьяна москалькова

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российский красный крест

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Удалось установить судьбу некоторых пропавших без вести жителей Курской области, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной", — сказала Москалькова. Она отметила, что большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе. Сейчас ведутся переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину. "Здесь работает и администрация президента, и наши спецслужбы. Я нахожусь в диалоге с украинской стороной и, конечно, нашими военными, поскольку любые эти действия связаны с тем, чтобы обеспечить выход этих людей безопасно для их жизни и здоровья", — добавила омбудсмен. Москалькова особо подчеркнула, что Россия сделает все возможное для возвращения этих людей. Она рассказала, что по оценке администрации, губернатора Курской области количество без вести пропавших жителей может превысить две тысячи. "Я исхожу из тех обращений, которые приходят в мой адрес. В мой адрес пришли обращения от родных и близких, которые ищут 537 человек. Сначала была тысяча, из них уже часть установлена", — отметила Москалькова. Она напомнила, что в конце ноября при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в Россию 46 курян, которых вывезли небольшими партиями в Сумскую область Украины.

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html

https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html

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курская область, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), российский красный крест, общество