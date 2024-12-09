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Москалькова рассказала, за чем чаще всего обращаются в аппарат омбудсмена - РИА Новости, 09.12.2024
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06:57 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html
Москалькова рассказала, за чем чаще всего обращаются в аппарат омбудсмена
Москалькова рассказала, за чем чаще всего обращаются в аппарат омбудсмена - РИА Новости, 09.12.2024
Москалькова рассказала, за чем чаще всего обращаются в аппарат омбудсмена
Большинство обращений в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приходят от людей, которые считают, что им несправедливо отказали в возбуждении... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:57
2024-12-09T06:57
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство обращений в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приходят от людей, которые считают, что им несправедливо отказали в возбуждении уголовного дела, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченный рассказала, что на первом месте в рейтинге прав у россиян право на качественное и доступное здравоохранение, однако аппарат российского омбудсмена большинство обращений получает по теме раскрытия преступлений и отправления правосудия. "У меня сегодня больше всего обращений от потерпевших, которые считают, что им незаконно, необоснованно и несправедливо отказали в возбуждении уголовного дела", - отметила Москалькова. Кроме того, федеральный омбудсмен в ходе интервью отметила, что ее аппарат получает обращения по пяти категориям, связанным со специальной военной операцией. "Обращаются с пятью категориями. Первое – это социальные гарантии. Сегодня 15 тысяч мер социальной поддержки регионального и федерального уровня самых разных категорий, касающихся бесплатного питания для школьников, льгот по ЖКХ, вопросов выплат", - рассказала Москалькова. Также к омбудсмену обращаются по вопросам оказания медицинской помощи раненым, заболевшим во время СВО, а также психологической помощи членам семей участников спецоперации. По словам Москальковой, в этой сфере у нее налажена работа с Минобороны, Минздравом и Главным медицинским управлением России. "Третья категория связана с демобилизацией. И сегодня этот вопрос решается, но он непростой… Надо сказать, что предприняты меры Министерством обороны - созданы специальные комиссии, которые индивидуально рассматривают эти ситуации. Но количество жалоб у нас достаточно большое", - отметила она. Уполномоченный считает, что необходимо законодательно урегулировать систему увольнения, демобилизации из армии в случаях, когда в семье рождается четвертый ребенок или отец остается единственным кормильцем.
https://ria.ru/20241115/moskalkova-1984050433.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала, за чем чаще всего обращаются в аппарат омбудсмена

Большинство обращений к Москальковой касаются отказов возбудить уголовное дело

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство обращений в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приходят от людей, которые считают, что им несправедливо отказали в возбуждении уголовного дела, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Уполномоченный рассказала, что на первом месте в рейтинге прав у россиян право на качественное и доступное здравоохранение, однако аппарат российского омбудсмена большинство обращений получает по теме раскрытия преступлений и отправления правосудия.
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"У меня сегодня больше всего обращений от потерпевших, которые считают, что им незаконно, необоснованно и несправедливо отказали в возбуждении уголовного дела", - отметила Москалькова.
Кроме того, федеральный омбудсмен в ходе интервью отметила, что ее аппарат получает обращения по пяти категориям, связанным со специальной военной операцией.
"Обращаются с пятью категориями. Первое – это социальные гарантии. Сегодня 15 тысяч мер социальной поддержки регионального и федерального уровня самых разных категорий, касающихся бесплатного питания для школьников, льгот по ЖКХ, вопросов выплат", - рассказала Москалькова.
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Также к омбудсмену обращаются по вопросам оказания медицинской помощи раненым, заболевшим во время СВО, а также психологической помощи членам семей участников спецоперации. По словам Москальковой, в этой сфере у нее налажена работа с Минобороны, Минздравом и Главным медицинским управлением России.
"Третья категория связана с демобилизацией. И сегодня этот вопрос решается, но он непростой… Надо сказать, что предприняты меры Министерством обороны - созданы специальные комиссии, которые индивидуально рассматривают эти ситуации. Но количество жалоб у нас достаточно большое", - отметила она.
Уполномоченный считает, что необходимо законодательно урегулировать систему увольнения, демобилизации из армии в случаях, когда в семье рождается четвертый ребенок или отец остается единственным кормильцем.
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