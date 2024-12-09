ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров
ФСБ накрыла мошеннические кол-центры, работавшие на грузинского экс-министра
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от ее деятельности пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", — говорится в сообщении.
"Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день", — отметили в ФСБ.
Спецслужба приводит данные о верхушке накрытой сети.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - указано в сообщении.
Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.