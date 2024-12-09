https://ria.ru/20241209/moshenniki-1988076496.html

ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров

ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024

ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров

ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:48

2024-12-09T07:48

2024-12-09T08:21

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

грузия

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служба безопасности украины

евросоюз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от ее деятельности пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", — говорится в сообщении.По данным ведомства, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств."Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день", — отметили в ФСБ.Спецслужба приводит данные о верхушке накрытой сети."В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - указано в сообщении.Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963652886.html

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957808640.html

https://ria.ru/20240406/pomosch-1938305785.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), грузия, израиль, служба безопасности украины, евросоюз