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ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024
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07:48 09.12.2024 (обновлено: 08:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/moshenniki-1988076496.html
ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров
ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров - РИА Новости, 09.12.2024
ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров
ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:48
2024-12-09T08:21
россия
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грузия
израиль
служба безопасности украины
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от ее деятельности пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании &quot;Милтон-групп&quot; (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне&quot;, — говорится в сообщении.По данным ведомства, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств."Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день", — отметили в ФСБ.Спецслужба приводит данные о верхушке накрытой сети."В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - указано в сообщении.Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), грузия, израиль, служба безопасности украины, евросоюз
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Грузия, Израиль, Служба безопасности Украины, Евросоюз
ФСБ накрыла международную мошеннических сеть кол-центров

ФСБ накрыла мошеннические кол-центры, работавшие на грузинского экс-министра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от ее деятельности пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.
"Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день", — отметили в ФСБ.
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Спецслужба приводит данные о верхушке накрытой сети.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода", - указано в сообщении.
Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
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