У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры
У жителя Владивостока изъяли более 500 килограмм морепродуктов и чёрной икры
Продажа креветок на продовольственной ярмарке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Более 500 килограммов краба, креветок, гребешка и икры осетровых рыб без маркировки изъяли полицейские у жителя Владивостока, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Приморском крае мои коллеги в рамках операции "Путина" пресекли незаконный оборот морепродуктов. Так, оперативники ОЭБиПК УМВД России по городу Владивостоку изъяли из незаконного оборота порядка 500 килограммов морепродуктов без предусмотренной законодательством маркировки", - написала Волк в Telegram-канале.
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Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации) и 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).
Волк отметила, что в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли незаконно добытые мясо краба, креветки, гребешки и икру осетровых рыб, которые он приобретал, а затем фасовал и продавал на одном из продовольственных рынков в Первомайском районе Владивостока, а также через социальные сети.
Изъятые морепродукты направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их стоимость.