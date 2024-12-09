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У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры - РИА Новости, 09.12.2024
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04:38 09.12.2024 (обновлено: 08:09 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/moreprodukty-1988071017.html
У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры
У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры - РИА Новости, 09.12.2024
У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры
Более 500 килограммов краба, креветок, гребешка и икры осетровых рыб без маркировки изъяли полицейские у жителя Владивостока, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T04:38
2024-12-09T08:09
происшествия
россия
владивосток
приморский край
ирина волк
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Более 500 килограммов краба, креветок, гребешка и икры осетровых рыб без маркировки изъяли полицейские у жителя Владивостока, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Приморском крае мои коллеги в рамках операции "Путина" пресекли незаконный оборот морепродуктов. Так, оперативники ОЭБиПК УМВД России по городу Владивостоку изъяли из незаконного оборота порядка 500 килограммов морепродуктов без предусмотренной законодательством маркировки", - написала Волк в Telegram-канале. Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации) и 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Волк отметила, что в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли незаконно добытые мясо краба, креветки, гребешки и икру осетровых рыб, которые он приобретал, а затем фасовал и продавал на одном из продовольственных рынков в Первомайском районе Владивостока, а также через социальные сети. Изъятые морепродукты направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их стоимость.
https://ria.ru/20241206/primore-1987646401.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Ирина Волк
У жителя Приморья изъяли более 500 килограмм морепродуктов и черной икры

У жителя Владивостока изъяли более 500 килограмм морепродуктов и чёрной икры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа креветок на продовольственной ярмарке
Продажа креветок на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа креветок на продовольственной ярмарке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Более 500 килограммов краба, креветок, гребешка и икры осетровых рыб без маркировки изъяли полицейские у жителя Владивостока, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Приморском крае мои коллеги в рамках операции "Путина" пресекли незаконный оборот морепродуктов. Так, оперативники ОЭБиПК УМВД России по городу Владивостоку изъяли из незаконного оборота порядка 500 килограммов морепродуктов без предусмотренной законодательством маркировки", - написала Волк в Telegram-канале.
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Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации) и 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).
Волк отметила, что в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли незаконно добытые мясо краба, креветки, гребешки и икру осетровых рыб, которые он приобретал, а затем фасовал и продавал на одном из продовольственных рынков в Первомайском районе Владивостока, а также через социальные сети.
Изъятые морепродукты направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена их стоимость.
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