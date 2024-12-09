https://ria.ru/20241209/moremaniya-1988263068.html

Суд приостановил работу ресторана "Моремания" в Москве

Суд приостановил работу ресторана "Моремания" в Москве - РИА Новости, 09.12.2024

Суд приостановил работу ресторана "Моремания" в Москве

Бабушкинский суд Москвы приостановил на 60 дней работу рыбного ресторана "Моремания" на Проспекте мира из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:21

2024-12-09T19:21

2024-12-09T19:34

москва

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приостановил на 60 дней работу рыбного ресторана "Моремания" на Проспекте мира из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В декабре столичное управление Роспотребнадзора сообщало, что в ходе проверки двух кафе "Моремания" в Москве - на улице Киевская и проспекте Мира - сняли с реализации 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья."Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы "Моремания" (юридическое лицо - ООО "СЕВРЫБА") признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сообщили в суде.В ходе внеплановой выездной проверки Роспотребнадзор по городу Москве выявлен нарушения требования санитарного законодательства, которые могут служить возникновением и распространением инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. На организацию был составлен протокол.Летом Роспотребнадзор приостанавливал на 90 суток деятельность кафе этой же сети в центре Москвы. Тогда при осмотре помещений ресторана были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Уборка проводилась некачественно и нерегулярно, дезинфицирующие средства отсутствовали, а в конце рабочего дня посуда и столовые приборы не подвергались дезинфекции. С реализации были сняты 279,3 килограмма пищевой продукции.

https://rsport.ria.ru/20241208/sk-1988010685.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986319697.html

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москва, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)