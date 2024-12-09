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Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2024
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:22
2024-12-09T10:22
2024-12-09T10:22
политика
михаил мишустин
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
РИА Новости
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5
4.7
96
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Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
2024-12-09T10:22
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РИА Новости
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4.7
96
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политика, михаил мишустин, видео
Политика, Михаил Мишустин
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
2024-12-09T10:22
true
PT9M19S
Совещание Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.