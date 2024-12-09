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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск, ВСУ... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:09

2024-12-09T12:09

2024-12-09T12:17

специальная военная операция на украине

волчанск

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск, ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность