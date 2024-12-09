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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.12.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск, ВСУ... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:09
2024-12-09T12:09
2024-12-09T12:17
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харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск, ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"