https://ria.ru/20241209/minoborony-1988071773.html

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:05

2024-12-09T05:05

2024-12-09T08:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении специальной военной операции. "Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, а также срывая ротации и попытки контратак укронацистов, расчеты ударных беспилотников группировки войск "Центр" уничтожают боевые бронированные машины, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что сбросом боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, а также применяя ударные FPV-дроны, разведчики группировки своевременно уничтожают все выявленные вражеские цели.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

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Уничтожение живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотников группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. 2024-12-09T05:05 true PT1M18S

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность