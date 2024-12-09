https://ria.ru/20241209/minoborony-1988071773.html
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 09.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:05
2024-12-09T05:05
2024-12-09T08:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении специальной военной операции. "Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, а также срывая ротации и попытки контратак укронацистов, расчеты ударных беспилотников группировки войск "Центр" уничтожают боевые бронированные машины, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что сбросом боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, а также применяя ударные FPV-дроны, разведчики группировки своевременно уничтожают все выявленные вражеские цели.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
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Уничтожение живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотников группировки войск "Центр" на красноармейском направлении.
2024-12-09T05:05
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ расчетами БПЛА группировки Центр