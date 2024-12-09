https://ria.ru/20241209/minfin-1988105987.html

Дефицит бюджета за январь — ноябрь составил 389 миллиардов рублей

Дефицит бюджета за январь — ноябрь составил 389 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2024

Дефицит бюджета за январь — ноябрь составил 389 миллиардов рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, по итогам года он ожидается РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:40

2024-12-09T10:40

2024-12-09T10:40

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 389 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, по итогам года он ожидается на уровне 1,7% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-ноября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 389 миллиардов рублей, что на 359 миллиардов рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП", - говорится в материалах на сайте ведомства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 миллиардов рублей, что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-ноября 2024 года составил 33 039 миллиардов рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г", - отмечается там. В целом, как поясняет Минфин, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется, исходя из размера первичного структурного дефицита в 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года.

https://ria.ru/20241204/dividendy-1987433256.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)