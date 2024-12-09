https://ria.ru/20241209/migranty-1988228608.html

Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией

Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией - РИА Новости, 09.12.2024

Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией

Россия и другие страны ОДКБ заинтересованы в своевременном совершенствовании законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией, чтобы граждане государств... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:57

2024-12-09T17:57

2024-12-09T17:57

россия

владимир путин

одкб

в мире

мигранты

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия и другие страны ОДКБ заинтересованы в своевременном совершенствовании законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией, чтобы граждане государств чувствовали себя спокойно и в безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ. "Своевременно подготовлены концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры, потому что все должно приниматься своевременно", - сказал Путин. Он отметил, необходимо, чтобы граждане государств чувствовали себя спокойно, уверенно и в безопасности. Также важно, чтобы люди, которые передвигаются из одной страны в другую в рамках объединения, могли работать, понимали куда они приезжают, знали язык, пользовались социальными возможностями и гарантиями. "Но так, повторяю еще раз, чтобы это было комфортно и тем людям, которые живут в той или иной стране на постоянной основе, гражданами которой они являются и, безусловно, требуют от государства обеспечения своих прав, гарантий в области правового законодательства и безопасности. Это безусловно мы должны иметь ввиду", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, одкб, в мире, мигранты