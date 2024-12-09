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Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
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15:24 09.12.2024 (обновлено: 15:29 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве
Иностранка, фиктивно трудоустроившая больше 300 мигрантов для легализации их пребывания в России, предстанет перед судом в Москве, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:24
2024-12-09T15:29
происшествия
россия
москва
екатеринбург
ирина волк
мигранты
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Иностранка, фиктивно трудоустроившая больше 300 мигрантов для легализации их пребывания в России, предстанет перед судом в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "В Москве мои коллеги из столичного главка окончили предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. Перед судом предстанет гражданка одного из государств ближнего зарубежья", - сказала Волк. По её словам, злоумышленница на столичном рынке искала иностранцев, которые были заинтересованы в оформлении документов, легализующих их пребывание в России. Мигранты фиктивно устраивались на работу в компанию, которая не вела финансово-хозяйственной деятельности. С подписанными трудовыми договорами они приходили в миграционные органы для продления срока пребывания в России. Стоимость услуг варьировалась в диапазоне от трех до семи тысяч рублей. По предварительным оценкам, легализовать удалось свыше 300 иностранцев, что принесло ей более 1,5 миллиона рублей. Фигурантку задержали в аэропорту Екатеринбурга при попытке вылета из РФ, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников противоправной деятельности уголовные дела выделены в отдельное производство, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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происшествия, россия, москва, екатеринбург, ирина волк, мигранты
Происшествия, Россия, Москва, Екатеринбург, Ирина Волк, Мигранты
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве

В Москве предстанет перед судом фиктивно трудоустроившая 300 мигрантов женщина

© МВД РоссииФигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео
Фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© МВД России
Фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Иностранка, фиктивно трудоустроившая больше 300 мигрантов для легализации их пребывания в России, предстанет перед судом в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Москве мои коллеги из столичного главка окончили предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. Перед судом предстанет гражданка одного из государств ближнего зарубежья", - сказала Волк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
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По её словам, злоумышленница на столичном рынке искала иностранцев, которые были заинтересованы в оформлении документов, легализующих их пребывание в России. Мигранты фиктивно устраивались на работу в компанию, которая не вела финансово-хозяйственной деятельности. С подписанными трудовыми договорами они приходили в миграционные органы для продления срока пребывания в России. Стоимость услуг варьировалась в диапазоне от трех до семи тысяч рублей. По предварительным оценкам, легализовать удалось свыше 300 иностранцев, что принесло ей более 1,5 миллиона рублей.
Фигурантку задержали в аэропорту Екатеринбурга при попытке вылета из РФ, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении соучастников противоправной деятельности уголовные дела выделены в отдельное производство, заключили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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ПроисшествияРоссияМоскваЕкатеринбургИрина ВолкМигранты
 
 
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