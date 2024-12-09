https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве

Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве - РИА Новости, 09.12.2024

Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве

Иностранка, фиктивно трудоустроившая больше 300 мигрантов для легализации их пребывания в России, предстанет перед судом в Москве, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:24

2024-12-09T15:24

2024-12-09T15:29

происшествия

россия

москва

екатеринбург

ирина волк

мигранты

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Иностранка, фиктивно трудоустроившая больше 300 мигрантов для легализации их пребывания в России, предстанет перед судом в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "В Москве мои коллеги из столичного главка окончили предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. Перед судом предстанет гражданка одного из государств ближнего зарубежья", - сказала Волк. По её словам, злоумышленница на столичном рынке искала иностранцев, которые были заинтересованы в оформлении документов, легализующих их пребывание в России. Мигранты фиктивно устраивались на работу в компанию, которая не вела финансово-хозяйственной деятельности. С подписанными трудовыми договорами они приходили в миграционные органы для продления срока пребывания в России. Стоимость услуг варьировалась в диапазоне от трех до семи тысяч рублей. По предварительным оценкам, легализовать удалось свыше 300 иностранцев, что принесло ей более 1,5 миллиона рублей. Фигурантку задержали в аэропорту Екатеринбурга при попытке вылета из РФ, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников противоправной деятельности уголовные дела выделены в отдельное производство, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, екатеринбург, ирина волк, мигранты