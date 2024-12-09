https://ria.ru/20241209/lukashenko-1988158398.html

Лукашенко помиловал 29 человек

Лукашенко помиловал 29 человек - РИА Новости, 09.12.2024

Лукашенко помиловал 29 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает в понедельник близкий к... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:52

2024-12-09T13:52

2024-12-09T13:52

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Указ о помиловании снова подписан первым (Лукашенко - ред.). Это 29 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к главе государства", - говорится в сообщении. В частности, президент Белоруссии помиловал 11 женщин и 18 мужчин, 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионеров, двух инвалидов, 15 из помилованных имеют хронические заболевания. "Министерство внутренних дел обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных", - сообщает Telegram-канал. Лукашенко в ноябре принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа еще 30 человек. Второго июля президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240904/lukashenko-1970473465.html

https://ria.ru/20240919/pomilovanie-1973733077.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко