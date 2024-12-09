https://ria.ru/20241209/liksutov-1988110235.html

Ликсутов: экспорт продукции столичного АПК вырос на 13%

Ликсутов: экспорт продукции столичного АПК вырос на 13% - РИА Новости, 09.12.2024

Ликсутов: экспорт продукции столичного АПК вырос на 13%

Экспорт продукции московского агропромышленного комплекса увеличился на 13% по итогам девяти месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:13

2024-12-09T11:13

2024-12-09T11:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экспорт продукции московского агропромышленного комплекса увеличился на 13% по итогам девяти месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию внешней торговли. Сегодня основными направлениями столичного экспорта остаются дружественные страны — по итогам трех кварталов 2024 года поставки продукции агропромышленного комплекса Москвы на их рынки выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом наибольший вклад в расширение экспорта московского агропромышленного комплекса внесла пищевая отрасль", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что объем поставок за девять месяцев вырос на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, увеличилась отгрузка продукции мясной и молочной промышленности на 10%.Как показали итоги первых трех кварталов 2024 года, более 98% экспортируемой агропромышленной продукции отправляется в дружественные страны.Наибольший прирост поставок среди ключевых потребителей отмечен в Египте (плюс 51%), Казахстане (плюс 19%), Кении (плюс 38%), Йемене (плюс 49%), а также Саудовской Аравии (плюс 16%). Самыми востребованными категориями оказались — кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания, пшеничная мука и детское питание."Мы видим значительный рост интереса к московской продукции в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Среди перспективных направлений развития московского экспорта продуктов питания можно отметить Ирак, Туркменистан, Молдавию, Иорданию, Таиланд. Москва продолжит оказывать поддержку экспортерам, помогая им адаптироваться к международным требованиям и укреплять свои позиции за рубежом, наращивая объемы поставок и осваивая новые рынки", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, начиная с 2022 года (в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки) переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Кроме того, для предпринимателей также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20241208/liksutov-1987996111.html

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москва, анатолий гарбузов