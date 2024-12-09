Рейтинг@Mail.ru
Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/lavrov-1988275280.html
Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем
Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем - РИА Новости, 09.12.2024
Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:59
2024-12-09T20:59
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов. "Сердечно поздравляю вас с десятилетием со дня основания. За прошедшее десятилетие Sputnik прошел славный путь, зарекомендовал себя в качестве авторитетного отечественного средства массовой информации, вещающего на иностранную аудиторию. Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики. Сегодня Sputnik достойно представляет нашу страну в глобальном информационном пространстве, доносит позицию Российской Федерации до широкой общественности на многих языках мира", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова, которую зачитала на торжественном приеме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом. "На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями, рассчитывают на их дальнейшее поступательное развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и всего самого доброго", - говорится в поздравлении министра. Кроме того, Захарова от лица министерства вручила ведомственные награды - нагрудные знаки "За взаимодействие" - заместителю главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", директору объединенной дирекции вещания медиагруппы "Россия сегодня" Ольге Лисогор, руководителю представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Киргизии Елене Черемениной и руководителю редакции Северной Америки медиагруппы "Россия сегодня" Дарье Герасиной. Официальный представитель МИД также сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.
https://ria.ru/20241111/sputnik-1983011949.html
https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), sputnik
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Sputnik
Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем

Лавров поздравил коллектив агентства и радио Sputnik с десятилетием

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов.
"Сердечно поздравляю вас с десятилетием со дня основания. За прошедшее десятилетие Sputnik прошел славный путь, зарекомендовал себя в качестве авторитетного отечественного средства массовой информации, вещающего на иностранную аудиторию. Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики. Сегодня Sputnik достойно представляет нашу страну в глобальном информационном пространстве, доносит позицию Российской Федерации до широкой общественности на многих языках мира", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова, которую зачитала на торжественном приеме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием
11 ноября, 09:48
Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом.
"На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями, рассчитывают на их дальнейшее поступательное развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и всего самого доброго", - говорится в поздравлении министра.
Кроме того, Захарова от лица министерства вручила ведомственные награды - нагрудные знаки "За взаимодействие" - заместителю главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", директору объединенной дирекции вещания медиагруппы "Россия сегодня" Ольге Лисогор, руководителю представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Киргизии Елене Черемениной и руководителю редакции Северной Америки медиагруппы "Россия сегодня" Дарье Герасиной.
Официальный представитель МИД также сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
6 декабря, 21:31
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала