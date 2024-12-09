Лавров поздравил коллектив Sputnik с юбилеем
Лавров поздравил коллектив агентства и радио Sputnik с десятилетием
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов.
"Сердечно поздравляю вас с десятилетием со дня основания. За прошедшее десятилетие Sputnik прошел славный путь, зарекомендовал себя в качестве авторитетного отечественного средства массовой информации, вещающего на иностранную аудиторию. Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики. Сегодня Sputnik достойно представляет нашу страну в глобальном информационном пространстве, доносит позицию Российской Федерации до широкой общественности на многих языках мира", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова, которую зачитала на торжественном приеме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом.
"На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями, рассчитывают на их дальнейшее поступательное развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и всего самого доброго", - говорится в поздравлении министра.
Кроме того, Захарова от лица министерства вручила ведомственные награды - нагрудные знаки "За взаимодействие" - заместителю главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", директору объединенной дирекции вещания медиагруппы "Россия сегодня" Ольге Лисогор, руководителю представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Киргизии Елене Черемениной и руководителю редакции Северной Америки медиагруппы "Россия сегодня" Дарье Герасиной.
Официальный представитель МИД также сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.