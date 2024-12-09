https://ria.ru/20241209/lavrov-1988176674.html

Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым

Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым - РИА Новости, 09.12.2024

Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым

Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:51

2024-12-09T14:51

2024-12-09T14:51

россия

белоруссия

москва

сергей лавров

михаил галузин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам - президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…", - говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Министр считает закономерным, что после распада Советского Союза Россия и Белоруссия решили не отдаляться друг от друга, а наоборот, соединить свои судьбы на основе новых принципов суверенного равенства, добровольного и добросовестного выполнения взаимных обязательств. Он добавил, что у стран формируется общее социально-экономическое, гуманитарное, оборонное, миграционное и информационное пространство. "Налажено плотное взаимодействие и союзническая взаимная поддержка на международной арене и в области безопасности, обеспечены равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, трудоустройства, получения образования, медицинской помощи на всей территории Союзного государства", - указал Лавров. Министр подчеркнул, что Москва и Минск останавливаться на достигнутом не собираются.

https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, сергей лавров, михаил галузин, в мире