Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым
Лавров назвал Союз России и Белоруссии амбициозным и продвинутым
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам - президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…", - говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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Министр считает закономерным, что после распада Советского Союза Россия и Белоруссия решили не отдаляться друг от друга, а наоборот, соединить свои судьбы на основе новых принципов суверенного равенства, добровольного и добросовестного выполнения взаимных обязательств.
Он добавил, что у стран формируется общее социально-экономическое, гуманитарное, оборонное, миграционное и информационное пространство.
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"Налажено плотное взаимодействие и союзническая взаимная поддержка на международной арене и в области безопасности, обеспечены равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, трудоустройства, получения образования, медицинской помощи на всей территории Союзного государства", - указал Лавров.
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