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Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым - РИА Новости, 09.12.2024
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14:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/lavrov-1988176674.html
Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым
Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым - РИА Новости, 09.12.2024
Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым
Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:51
2024-12-09T14:51
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам - президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…", - говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Министр считает закономерным, что после распада Советского Союза Россия и Белоруссия решили не отдаляться друг от друга, а наоборот, соединить свои судьбы на основе новых принципов суверенного равенства, добровольного и добросовестного выполнения взаимных обязательств. Он добавил, что у стран формируется общее социально-экономическое, гуманитарное, оборонное, миграционное и информационное пространство. "Налажено плотное взаимодействие и союзническая взаимная поддержка на международной арене и в области безопасности, обеспечены равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, трудоустройства, получения образования, медицинской помощи на всей территории Союзного государства", - указал Лавров. Министр подчеркнул, что Москва и Минск останавливаться на достигнутом не собираются.
https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html
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россия, белоруссия, москва, сергей лавров, михаил галузин, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров, Михаил Галузин, В мире
Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым

Лавров назвал Союз России и Белоруссии амбициозным и продвинутым

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам - президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…", - говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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Министр считает закономерным, что после распада Советского Союза Россия и Белоруссия решили не отдаляться друг от друга, а наоборот, соединить свои судьбы на основе новых принципов суверенного равенства, добровольного и добросовестного выполнения взаимных обязательств.
Он добавил, что у стран формируется общее социально-экономическое, гуманитарное, оборонное, миграционное и информационное пространство.
«
"Налажено плотное взаимодействие и союзническая взаимная поддержка на международной арене и в области безопасности, обеспечены равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, трудоустройства, получения образования, медицинской помощи на всей территории Союзного государства", - указал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва и Минск останавливаться на достигнутом не собираются.
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РоссияБелоруссияМоскваСергей ЛавровМихаил ГалузинВ мире
 
 
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