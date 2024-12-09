https://ria.ru/20241209/kuzbass-1988076781.html

В Кузбассе локализуют пожар на шахте "Алардинская"

В Кузбассе локализуют пожар на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024

В Кузбассе локализуют пожар на шахте "Алардинская"

Спасатели локализуют возгорание на шахте "Алардинская" в Кузбассе, работа предприятия приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе угольной компании... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:51

2024-12-09T07:51

2024-12-09T08:10

происшествия

жкх

россия

кемеровская область

шахта "распадская"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

распадская угольная компания

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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Спасатели локализуют возгорание на шахте "Алардинская" в Кузбассе, работа предприятия приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе угольной компании "Распадская". Ранее МЧС России сообщало, что шахта "Алардинская" горит в Кемеровской области, 120 человек были эвакуированы, двое переданы врачам. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе угледобывающей компании, все горняки были выведены на поверхность, жизни двух горняков ничего не угрожает, их отправили домой. "Все 120 сотрудников выведены на поверхность. Пострадавших нет. Сотрудники ВГСЧ локализуют возгорание. Работа шахты возобновится после выяснения всех обстоятельств", – сообщили РИА Новости в компании. Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав "Распадской угольной компании". Производственная мощность предприятия составляет 3 миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.

https://ria.ru/20241116/shakhta-1984123696.html

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кемеровская область

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происшествия, жкх, россия, кемеровская область, шахта "распадская", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), распадская угольная компания