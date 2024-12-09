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Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки
Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки - РИА Новости, 09.12.2024
Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки
Все горняки вышли на поверхность из загоревшейся в Кузбассе шахты "Алардинская", сообщили РИА Новости в "Распадской угольной компании". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:07
2024-12-09T03:07
2024-12-09T04:06
россия
кемеровская область
распадская угольная компания
шахта "распадская"
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Все горняки вышли на поверхность из загоревшейся в Кузбассе шахты "Алардинская", сообщили РИА Новости в "Распадской угольной компании"."Все вышли. Это была ремонтная смена, просто штатная такая история была, когда надо по правилам выйти из шахты и все", – сообщили в компании.Ранее сообщалось, что шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, двоих человек передали врачам, угрозы их жизни нет. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав "Распадской угольной компании". Производственная мощность предприятия составляет 3 миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.Ежемесячно "Алардинская" отгружает 230–250 тысяч тонн угля, 60% идет на ЕВРАЗ ЗСМК, 40% — на обогатительную фабрику "Распадская". Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа, коксохимические и металлургические заводы.
https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html
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россия, кемеровская область, распадская угольная компания, шахта "распадская"
Россия, Кемеровская область, Распадская угольная компания, Шахта "Распадская"
Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки
Из загоревшейся в Кузбассе шахты Алардинская вышли на поверхность все горняки