https://ria.ru/20241209/kuzbass-1988068894.html

Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки

Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки - РИА Новости, 09.12.2024

Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки

Все горняки вышли на поверхность из загоревшейся в Кузбассе шахты "Алардинская", сообщили РИА Новости в "Распадской угольной компании". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T03:07

2024-12-09T03:07

2024-12-09T04:06

россия

кемеровская область

распадская угольная компания

шахта "распадская"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988067284_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_8c1dfb21cdeac546f64870ec349dbc28.jpg

КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Все горняки вышли на поверхность из загоревшейся в Кузбассе шахты "Алардинская", сообщили РИА Новости в "Распадской угольной компании"."Все вышли. Это была ремонтная смена, просто штатная такая история была, когда надо по правилам выйти из шахты и все", – сообщили в компании.Ранее сообщалось, что шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, двоих человек передали врачам, угрозы их жизни нет. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав "Распадской угольной компании". Производственная мощность предприятия составляет 3 миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.Ежемесячно "Алардинская" отгружает 230–250 тысяч тонн угля, 60% идет на ЕВРАЗ ЗСМК, 40% — на обогатительную фабрику "Распадская". Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа, коксохимические и металлургические заводы.

https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html

https://ria.ru/20241118/shakhta-1984314901.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кемеровская область, распадская угольная компания, шахта "распадская"