https://ria.ru/20241209/kuindzhi-1988128336.html
Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи
Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи - РИА Новости, 09.12.2024
Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи
Тысячи людей стояли в очереди, чтобы увидеть всего одну его картину. А князь Константин Романов выкупил полотно еще в мастерской, не дожидаясь выставки. Врубель считал Архипа Куинджи своим "учителем цвета", Репин "художником самобытности", а Бенуа называл его "русским Моне". Как сыну сапожника из Мариуполя удалось стать великим живописцем эпохи?
2024-12-09T13:00
2024-12-09T13:00
2024-12-09T13:00
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архип куинджи
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Гении Донбасса
audio/mpeg
Гении Донбасса
Гении Донбасса
audio/mpeg
Зачем юный Архип отправился пешком в Феодосию и почему там он красил заборы для Айвазовского. Какую роль остров Ваалам сыграл в творчестве художника. С чего началось знакомство Куинджи с передвижниками и какой конфликт стал причиной его выхода из товарищества. Куда после выставки картины "Луна над Днепром" Куинджи пропал на 20 лет. И за что профессора Академии художеств Архипа Куинджи так сильно любили ученики.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заведующему Музеем-квартирой Архипа Куинджи Максиму Костырю и искусствоведу Российской Академии Художеств Татьяне Юденковой.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Артем Буфтяк, Константин Волков, Борис Сатаров
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архип куинджи, мариуполь, русское географическое общество, российская академия художеств, живопись, искусство, подкаст, аудио
Гении Донбасса, Архип Куинджи, Мариуполь, Русское географическое общество, Российская академия художеств, Живопись, Искусство, Подкаст
Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи
Тысячи людей стояли в очереди, чтобы увидеть всего одну его картину. А князь Константин Романов выкупил полотно еще в мастерской, не дожидаясь выставки. Врубель считал Архипа Куинджи своим "учителем цвета", Репин "художником самобытности", а Бенуа называл его "русским Моне". Как сыну сапожника из Мариуполя удалось стать великим живописцем эпохи?