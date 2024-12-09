https://ria.ru/20241209/kuindzhi-1988128336.html

Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи

Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи - РИА Новости, 09.12.2024

Архип Куинджи. Как сын сапожника из Мариуполя стал легендой живописи

Тысячи людей стояли в очереди, чтобы увидеть всего одну его картину. А князь Константин Романов выкупил полотно еще в мастерской, не дожидаясь выставки. Врубель считал Архипа Куинджи своим "учителем цвета", Репин "художником самобытности", а Бенуа называл его "русским Моне". Как сыну сапожника из Мариуполя удалось стать великим живописцем эпохи?

2024-12-09T13:00

2024-12-09T13:00

2024-12-09T13:00

гении донбасса

архип куинджи

мариуполь

русское географическое общество

российская академия художеств

живопись

искусство

подкаст

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Гении Донбасса audio/mpeg

Гении Донбасса Гении Донбасса audio/mpeg

Зачем юный Архип отправился пешком в Феодосию и почему там он красил заборы для Айвазовского. Какую роль остров Ваалам сыграл в творчестве художника. С чего началось знакомство Куинджи с передвижниками и какой конфликт стал причиной его выхода из товарищества. Куда после выставки картины "Луна над Днепром" Куинджи пропал на 20 лет. И за что профессора Академии художеств Архипа Куинджи так сильно любили ученики.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заведующему Музеем-квартирой Архипа Куинджи Максиму Костырю и искусствоведу Российской Академии Художеств Татьяне Юденковой.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Артем Буфтяк, Константин Волков, Борис Сатаров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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