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Киев утвердил условия получения кредита за счет активов России - РИА Новости, 09.12.2024
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00:44 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kredit-1988063533.html
Киев утвердил условия получения кредита за счет активов России
Киев утвердил условия получения кредита за счет активов России - РИА Новости, 09.12.2024
Киев утвердил условия получения кредита за счет активов России
Кабмин Украины утвердил условия соглашения, согласно которому Украина получит кредит на 20 миллиардов долларов от Федерального финансового банка (FFB) сроком на РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:44
2024-12-09T00:44
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил условия соглашения, согласно которому Украина получит кредит на 20 миллиардов долларов от Федерального финансового банка (FFB) сроком на 40 лет, который будет погашаться за счет замороженных российских активов. Соответствующее постановление опубликовано на украинском правительственном портале."Погашение и обслуживание займа осуществляются за счет источников иных, чем государственный бюджет, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, определенного Регламентом (ЕС)", — говорится в документе.Из постановления следует, что процентная ставка составит 1.3 процента годовых, к которой будет прибавляться текущая средняя ставка по годовым казначейским облигациям США.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027-го, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Киев утвердил условия получения кредита за счет активов России

Киев утвердил условия получения кредита на $20 миллиардов за счет активов России

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кабмин Украины утвердил условия соглашения, согласно которому Украина получит кредит на 20 миллиардов долларов от Федерального финансового банка (FFB) сроком на 40 лет, который будет погашаться за счет замороженных российских активов. Соответствующее постановление опубликовано на украинском правительственном портале.
«
"Погашение и обслуживание займа осуществляются за счет источников иных, чем государственный бюджет, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, определенного Регламентом (ЕС)", — говорится в документе.
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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября, 22:28
Из постановления следует, что процентная ставка составит 1.3 процента годовых, к которой будет прибавляться текущая средняя ставка по годовым казначейским облигациям США.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027-го, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
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Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов
5 декабря, 02:18
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в нашей стране.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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14 октября, 18:39
 
РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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