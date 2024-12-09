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На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями - РИА Новости, 09.12.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/krch-1988134588.html
На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями
На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями - РИА Новости, 09.12.2024
На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:51
2024-12-09T12:51
карачаево-черкесская республика
черкесск
россия
новочеркасск
рашид темрезов
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на экспозицию жители региона приходили целыми семьями. "Республиканская столица стала 12 городом, принявшим эту впечатляющую экспозицию. Колонна поверженных вражеских машин, трофейные коллекции дронов и противотанкового вооружения противника вызвали большой интерес жителей республики, которые приходят на выставку целыми семьями", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он отметил, что меньше, чем за три дня выставку в Черкесске посетили более 40 тысяч человек. По его словам, это внушительная цифра говорит сама за себя. "Хочу выразить благодарность руководству министерства обороны России за организацию выставки. Это очень важное и нужное решение для воспитания подрастающего поколения на живом примере героизма, стойкости и безграничного мужества наших защитников. Уверен, что после победного завершения специальной военной операции с достигнутыми целями и задачами, которые ставит президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, подобные музейные экспозиции по героической истории СВО появятся по всей стране", - отметил глава региона. После Черкесска выставка отправится в Новочеркасск.
https://ria.ru/20241204/temrezov-1987266429.html
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черкесск, россия, новочеркасск, рашид темрезов, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Россия, Новочеркасск, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями

Рашид Темрезов: выставку военной техники в Черкесске посещали целыми семьями

© Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на экспозицию жители региона приходили целыми семьями.
"Республиканская столица стала 12 городом, принявшим эту впечатляющую экспозицию. Колонна поверженных вражеских машин, трофейные коллекции дронов и противотанкового вооружения противника вызвали большой интерес жителей республики, которые приходят на выставку целыми семьями", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске
4 декабря, 11:05
Он отметил, что меньше, чем за три дня выставку в Черкесске посетили более 40 тысяч человек. По его словам, это внушительная цифра говорит сама за себя.
"Хочу выразить благодарность руководству министерства обороны России за организацию выставки. Это очень важное и нужное решение для воспитания подрастающего поколения на живом примере героизма, стойкости и безграничного мужества наших защитников. Уверен, что после победного завершения специальной военной операции с достигнутыми целями и задачами, которые ставит президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, подобные музейные экспозиции по героической истории СВО появятся по всей стране", - отметил глава региона.
После Черкесска выставка отправится в Новочеркасск.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРоссияНовочеркасскРашид ТемрезовВладимир ПутинКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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