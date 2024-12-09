На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями
Рашид Темрезов: выставку военной техники в Черкесске посещали целыми семьями
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на экспозицию жители региона приходили целыми семьями.
"Республиканская столица стала 12 городом, принявшим эту впечатляющую экспозицию. Колонна поверженных вражеских машин, трофейные коллекции дронов и противотанкового вооружения противника вызвали большой интерес жителей республики, которые приходят на выставку целыми семьями", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что меньше, чем за три дня выставку в Черкесске посетили более 40 тысяч человек. По его словам, это внушительная цифра говорит сама за себя.
"Хочу выразить благодарность руководству министерства обороны России за организацию выставки. Это очень важное и нужное решение для воспитания подрастающего поколения на живом примере героизма, стойкости и безграничного мужества наших защитников. Уверен, что после победного завершения специальной военной операции с достигнутыми целями и задачами, которые ставит президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, подобные музейные экспозиции по героической истории СВО появятся по всей стране", - отметил глава региона.
После Черкесска выставка отправится в Новочеркасск.