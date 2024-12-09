https://ria.ru/20241209/krch-1988134588.html

На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями

На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями - РИА Новости, 09.12.2024

На выставку трофейной техники в Черкесске жители КЧР приходили с семьями

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:51

2024-12-09T12:51

2024-12-09T12:51

карачаево-черкесская республика

черкесск

россия

новочеркасск

рашид темрезов

владимир путин

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, посетивший всероссийскую выставку трофейной техники, которая прошла в Черкесске, рассказал, что на экспозицию жители региона приходили целыми семьями. "Республиканская столица стала 12 городом, принявшим эту впечатляющую экспозицию. Колонна поверженных вражеских машин, трофейные коллекции дронов и противотанкового вооружения противника вызвали большой интерес жителей республики, которые приходят на выставку целыми семьями", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он отметил, что меньше, чем за три дня выставку в Черкесске посетили более 40 тысяч человек. По его словам, это внушительная цифра говорит сама за себя. "Хочу выразить благодарность руководству министерства обороны России за организацию выставки. Это очень важное и нужное решение для воспитания подрастающего поколения на живом примере героизма, стойкости и безграничного мужества наших защитников. Уверен, что после победного завершения специальной военной операции с достигнутыми целями и задачами, которые ставит президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, подобные музейные экспозиции по героической истории СВО появятся по всей стране", - отметил глава региона. После Черкесска выставка отправится в Новочеркасск.

https://ria.ru/20241204/temrezov-1987266429.html

https://ria.ru/20241120/temrezov-1984772413.html

черкесск

россия

новочеркасск

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черкесск, россия, новочеркасск, рашид темрезов, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)