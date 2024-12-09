https://ria.ru/20241209/krasnoarmejsk-1988113086.html

Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска

Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска - РИА Новости, 09.12.2024

Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска

Взятие российскими войсками села Шевченко в Донецкой Народной Республике, в котором сейчас идут активные боевые действия, поможет в освобождении города... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:14

2024-12-09T11:14

2024-12-09T11:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взятие российскими войсками села Шевченко в Донецкой Народной Республике, в котором сейчас идут активные боевые действия, поможет в освобождении города Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По информации главы ДНР, наиболее активное продвижение сейчас фиксируется на красноармейском направлении, где подразделения Вооруженных сил Российской Федерации буквально ежесуточно меняют ситуацию в лучшую сторону, перерезают пути снабжения у противника. "Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор", - сказал Пушилин.

донецкая народная республика

красноармейск

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2024

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донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, безопасность