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Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска
Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска - РИА Новости, 09.12.2024
Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска
Взятие российскими войсками села Шевченко в Донецкой Народной Республике, в котором сейчас идут активные боевые действия, поможет в освобождении города... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:14
2024-12-09T11:14
2024-12-09T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взятие российскими войсками села Шевченко в Донецкой Народной Республике, в котором сейчас идут активные боевые действия, поможет в освобождении города Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По информации главы ДНР, наиболее активное продвижение сейчас фиксируется на красноармейском направлении, где подразделения Вооруженных сил Российской Федерации буквально ежесуточно меняют ситуацию в лучшую сторону, перерезают пути снабжения у противника. "Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор", - сказал Пушилин.
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донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал, взятие какого села поможет в освобождении Красноармейска
Пушилин: взятие села Шевченко поможет в освобождении Красноармейска