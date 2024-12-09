https://ria.ru/20241209/korruptsiya-1988153349.html

Число дел о коррупции в Крыму за год выросло в полтора раза

Число дел о коррупции в Крыму за год выросло в полтора раза - РИА Новости, 09.12.2024

Число дел о коррупции в Крыму за год выросло в полтора раза

Количество направленных в суд дел о коррупции в Крыму выросло за год в полтора раза, сообщил первый заместитель руководителя Главного следственного управления... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:43

2024-12-09T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Количество направленных в суд дел о коррупции в Крыму выросло за год в полтора раза, сообщил первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по республике Крым и Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев. "Мы возбудили этом году 416 уголовных дел – это рост почти на 30%... В суд направили 247 коррупционных уголовных дел, в прошлом году это было 164 дела, то есть мы понимаем, что это на 50% больше", - сказал на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым Руднев. Общая сумма ущерба по расследованным делам коррупционного характера составила более 256 миллионов рублей (107 миллионов в 2023 году), возмещено более 225 миллионов рублей в этом году, отметил Руднев. Около 85% расследованных преступлений коррупционной направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. По его словам, основные расследованные злоупотребления касаются взяточничества и мошенничества с использованием должностного положения, они совершаются в сферах образования и науки, здравоохранения, ЖКХ, земли и кадастра.Самым резонансным доведенным до суда делом коррупционной направленности стало получение руководителем управления федеральной структуры взятки в виде квартиры на Южном берегу Крыма за содействие в введение жилого комплекса в строй. Чиновник был осужден на 6,5 лет колонии, а также оштрафован на 11 миллионов рублей.Другое резонансное дело касается арестованного ранее экс-главы МЧС республики Сергея Садаклиева, расследование продолжается, фигурантами стали и его помощники, в суд дело будет передано в 2025 году, отметил Руднев.

https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html

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происшествия, россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)