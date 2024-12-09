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"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому - РИА Новости, 09.12.2024
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Половина парламента Украины одевается как бомжи, копируя Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:16
2024-12-09T11:16
2024-12-09T16:08
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Половина парламента Украины одевается как бомжи, копируя Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он ответил на слова бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд главы киевского режима во время встречи с Дональдом Трампом в Париже неуважением к американскому народу."Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи", — написал Дубинский.По словам политика, таким образом киевские депутаты пытаются копировать "фюрера".В субботу Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
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в мире, париж, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Париж, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Как бомжи": в Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Депутат Рады сравнил Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа