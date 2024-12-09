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Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев - РИА Новости, 09.12.2024
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11:11 09.12.2024 (обновлено: 23:00 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/kiev-1988112729.html
Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев - РИА Новости, 09.12.2024
Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:11
2024-12-09T23:00
в мире
германия
киев
украина
фридрих мерц
владимир зеленский
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где, предположительно, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает таблоид Bild. На прошлой неделе Киев посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Как утверждал корреспондент ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца, которого Зеленский уже приглашал ранее посетить Украину. "Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром", — пишет Bild. В ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса Института исследования общественного мнения Forsa, блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, "Альтернативу для Германии" — 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 15%, "Зеленых" — 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — по четыре процента. Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в русскую рулетку c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/medvedev-1983283226.html
https://ria.ru/20241207/kantsler-1987880199.html
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в мире, германия, киев, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, олаф шольц, хдс/хсс, bild, нато
В мире, Германия, Киев, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Bild, НАТО
Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Bild: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев

© Getty Images / picture allianceФридрих Мерц на вокзале в Киеве, 9 декабря 2024 года
Фридрих Мерц на вокзале в Киеве, 9 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / picture alliance
Фридрих Мерц на вокзале в Киеве, 9 декабря 2024 года
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где, предположительно, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает таблоид Bild.
На прошлой неделе Киев посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Как утверждал корреспондент ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца, которого Зеленский уже приглашал ранее посетить Украину.
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"Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром", — пишет Bild. В ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса Института исследования общественного мнения Forsa, блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, "Альтернативу для Германии" — 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 15%, "Зеленых" — 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — по четыре процента.
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Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в русскую рулетку c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреГерманияКиевУкраинаФридрих МерцВладимир ЗеленскийОлаф ШольцХДС/ХССBildНАТО
 
 
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