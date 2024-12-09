Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Bild: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев
© Getty Images / picture allianceФридрих Мерц на вокзале в Киеве, 9 декабря 2024 года
© Getty Images / picture alliance
Фридрих Мерц на вокзале в Киеве, 9 декабря 2024 года
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где, предположительно, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает таблоид Bild.
"Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром", — пишет Bild. В ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса Института исследования общественного мнения Forsa, блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, "Альтернативу для Германии" — 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) — 15%, "Зеленых" — 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — по четыре процента.
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Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в русскую рулетку c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.